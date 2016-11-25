Sports

November 25, 2016 10:20 PM

Louisiana Prep Scores

By The Associated Press

Class 1A

Quarterfinal

Haynesville 37, Delhi Charter 6

Kentwood 42, Arcadia 20

Oak Grove 46, Plain Dealing 20

Class 2A

Quarterfinal

Many 44, West St. John 30

St. Helena Central 20, Rayville 0

Sterlington 49, Kinder 42

Class 3A

Quarterfinal

Amite 28, Iowa 21

Kaplan 29, Jennings 12

Lutcher 35, Marksville 28

West Feliciana 50, Northwest 15

Class 4A

Quarterfinal

Easton 34, Minden 20

Karr 59, Benton 13

McDonogh #35 26, Plaquemine 25

Neville 42, Carencro 15

Class 5A

Quarterfinal

Destrehan 21, John Ehret 14

Zachary 31, Acadiana 24

Division 1

Semifinal

Evangel Christian Academy 27, John Curtis Christian 6

Division 2

Semifinal

Parkview Baptist 34, De La Salle 14

St. Thomas More 40, University (Lab) 35

Division 3

Semifinal

Riverside Academy 40, New Iberia Catholic 14

St. Charles Catholic 21, Notre Dame 10

Division 4

Semifinal

Southern Lab 56, Cedar Creek 0

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