Louisiana Prep Scores

Class 1A
Quarterfinal
Haynesville 37, Delhi Charter 6
Kentwood 42, Arcadia 20
Oak Grove 46, Plain Dealing 20
Class 2A
Quarterfinal
Many 44, West St. John 30
St. Helena Central 20, Rayville 0
Sterlington 49, Kinder 42
Class 3A
Quarterfinal
Amite 28, Iowa 21
Kaplan 29, Jennings 12
Lutcher 35, Marksville 28
West Feliciana 50, Northwest 15
Class 4A
Quarterfinal
Easton 34, Minden 20
Karr 59, Benton 13
McDonogh #35 26, Plaquemine 25
Neville 42, Carencro 15
Class 5A
Quarterfinal
Destrehan 21, John Ehret 14
Zachary 31, Acadiana 24
Division 1
Semifinal
Evangel Christian Academy 27, John Curtis Christian 6
Division 2
Semifinal
Parkview Baptist 34, De La Salle 14
St. Thomas More 40, University (Lab) 35
Division 3
Semifinal
Riverside Academy 40, New Iberia Catholic 14
St. Charles Catholic 21, Notre Dame 10
Division 4
Semifinal
Southern Lab 56, Cedar Creek 0
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